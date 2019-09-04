Москва, 4 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Российская валюта 4 сентября торгуется с заметным укреплением по отношению к доллару. На Московской бирже курс доллара к полудню достигал отметки в 66 руб 35 коп, после того как ещё накануне вечером он настойчиво пытался штурмовать котировки возле 67 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Сегодняшнее утреннее укрепление рубля связано с одновременным ослаблением доллара на мировых рынках к китайскому юаню, а также ко всему набору из европейских валют, где наметился некоторый разворот настроений по доллару, а также с отскоком нефтяных цен от вчерашнего донышка в $57 до уровня $58,50 по марке Brent.

«Участники рынка ожидают решение по процентной ставке ЦБ РФ6 сентября. Как указывает прогноз экономистов, ставка будет снижена на 25 базисных пунктов до 7,00%.

Снижение регулятором процентных ставок в теории может негативно влиять на национальную валюту, из-за возможности оттока капиталов керри-трейдеров, которых интересуют исключительно большие разницы в процентных ставках разных валют», — пояснил эксперт.

Однако поскольку все ведущие мировые центробанки держат крайне низкие или совсем близкие к нулю процентные ставки, продолжая тоже их снижать, понижение ставок ЦБ РФ вряд ли всерьёз снизит привлекательность рубля и российских ОФЗ для керри-трейд игроков. Зато снижение ставок до самого низкого уровня с 2014 года может дать бизнесу основания для инвестиций и для осторожного оптимизма на будущее.

«Негативным фактором для рубля остаётся сравнительно дешевая нефть. На волне продолжающейся торговой войны с США, Китай с сентября ввёл 5-процентные пошлины на ввозимую американскую нефть, что может негативно сказаться на объёмах спроса по топливу.

Фундаментальные факторы для рубля остаются смешанными, но отметка в 67,00 пробита не была, и дальнейшие движения доллара к рублю будут критично зависеть от динамики доллара на мировом рынке Форекс. До решения ЦБ РФ торговля, вероятно, будет всё же продолжаться в сложившемся диапазоне от 66 до 67 руб. за доллар», — считает Хоменко.

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