Москва, 4 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. США в рамках политики «мягкой силы» в отношении России попытаются сместить акцент с выборной тематики на правозащитную, спекулируя на теме задержаний и арестов. Как передаёт ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета России.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (фрагмент рисунка)

«Зарубежные кураторы начинают смещать акценты и пытаются развернуть поддержанные ими ранее протесты с выборной тематики на так называемую правозащитную. Об этом развороте свидетельствует, в частности, и смена акцентов зарубежных СМИ, подконтрольных Западу социальных сетях», — заявил Климов.

Дают о себе дать откровенные пособники американской политики сдерживания Российской Федерации, отметил он. С этим связана развернувшаяся 2 сентября массированная рекламная кампания документального фильма «Гражданин Х», представляющего собой монолог Михаила Ходорковского об истории России с 1990-х годов по настоящее время.

«Действующий из-за границы гражданин Ходорковский в августе, примерно три недели назад, заявил о создании так называемой рабочей группы по поддержке гражданского общества в России, которая — это цитата Ходорковского — намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса», — отметил Климов.