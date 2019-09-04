Киев, 4 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.

President.gov.ua Андрей Богдан

https://twitter.com/portnvateam_new/status/1168176907940192256

Как сообщают «Вести Украины», Богдан с момента начала речи Порошенко неоднократно «поднимал вверх руки и кривлялся», рядом с ним сидел президент Владимир Зеленский, который, судя по ролику, едва сдерживал смех.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства.

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