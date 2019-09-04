Москва, 4 сентября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Вокруг Политехнического музея в Москве открыта новая пешеходная зона, передаёт 4 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория у Политехнического музея

Отреставрированную территорию осмотрели мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры России Владимир Мединский и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов, Сергей Собянин и Владимир Мединский

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы уже несколько лет занимаемся общественным пространством от Лубянки до «Зарядья». В рамках этого проекта была реконструирована Старая, Новая Площадь, Славянская, реконструированы десятки прилегающих улиц и переулков. Тем не менее совершенно очевидно, что ядром этого пространства является территория вокруг Политехнического музея и сам Политехнический музей, который находится на серьезной реконструкции и реставрации. Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, благодаря этому создана новая территория для культурных мероприятий, которые будет проводить музей. На данный момент открывается уличный проход и галерея снаружи Политехнического музея. Затем будет открыта галерея внутри объекта культуры.

Площадь пешеходной зоны вокруг Политехнического музея составляет 1,3 га и встроит территорию в общее городское пространство центра Москвы.