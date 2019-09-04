Владивосток, 4 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Начиная с 2018 года, Индия заказала у России военную технику и вооружение на сумму $14,5 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Fsvts.gov.ru Дмитрий Шугаев

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Индия вооружается российскими ПЗРК «Игла-С»

"Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного, по сравнению со всеми остальными годами, портфеля заказов на $14,5 млрд, — уточнил Шугаев. — Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв».

Руководитель ФСВТС добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С» для Индии на сумму почти миллиард долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Индия подписала с Россией целый ряд крупных контактов. Так, 5 октября 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан контракт на закупку у России пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Сумма сделки превышает $5 млрд. Первые поставки С-400 Индии планируется осуществить в течение двух лет.

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Индия выплатила России аванс за поставку С-400

В июне стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК «Игла-С» в Индию. А 29 июля 2019 года министерство обороны Индии сообщило о заключенном с Россией контракте на поставку авиационных управляемых ракет класса «воздух — воздух» Р-27. Общая сумма сделки составит 15 млрд рупий (13,8 млрд рублей). Ожидается, что ракеты среднего радиуса действия будут использоваться для оснащения истребителей СУ-30МКИ российской разработки.