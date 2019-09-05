Вашингтон, 5 сентября, 2019, 03:10 — ИА Регнум. В последние годы всё большее значение в мировой политике приобретают действия частных военных компаний (ЧВК), которые осуществляют не только охрану или разведку на территории, охваченной военными действиями, но и более широкий спектр действий, традиционно считавшихся прерогативой армий. О том, почему именно ЧВК начинают играть столь важную роль в военных действиях последних лет и к чему в этом смысле стоит быть готовой России, рассказывает автор ИА REGNUMРуслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

До возвращения на геополитическую арену России и появления намеков на военный союз Москвы и Пекина необходимости маскировать свои действия в сфере применения военной силы у США и их союзников почти не возникало. Вторжения в прочие страны применялись без зазрения совести с принятием т.н. «доктрины Буша», согласно которой любая страна, оказавшаяся в сфере американских интересов, может быть подвергнута показательной порке, если у нее не будет сил ответить.

Но даже тогда для выполнения самой грязной работы, связанной с действиями оккупантов, требовалась военная сила, формально не подпадающая под законные требования к ведению боевых действий. Убийство мирных граждан военнослужащими американских ВС могло бы вызвать политические осложнения, в то время как действия ЧВК автоматически списываются на некие «внутренние дела» той страны, которой не повезло стать ареной действий современных наемников.

Удобство и популярность этого метода таковы, что крупнейшая ЧВК в мире — британская Group 4 Securicor — в несколько раз превзошла численность официальной армии Великобритании и достигла планки 570 тысяч человек. Действия западных ЧВК, как показала практика тех же ближневосточных конфликтов, оказалась почти вне зоны юридической ответственности, что повлекло за собой массовые случаи расстрелов мирного населения, грабежей и изнасилований, о которых стало известно в последнее время. Но даже эта огласка не способна стать значимым препятствиям для действий ЧВК.

Читайте статью Руслана Хубиева «На службе стран и корпораций: безнаказанность и цели американских ЧВК».