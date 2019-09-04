Нижний Новгород, 4 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Регионы Приволжского федерального округа по итогам 2018 года увеличили объем выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы от железнодорожного транспорта, на 4% по сравнению с предыдущим годом, от уровня 2010 года показатель увеличился на 11,6%. Общий объем выбросов в 2018 году составил 5,606 млн тонн, говорится в проекте доклада Миприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Выбросы от стационарных источников увеличились на 0,5% от уровня 2010 года и на 2,9% от показателя 2017 года — до 2,526 млн тонн.

В структуре выбросов наибольший объем приходится на долю Башкирии — 886,2 тыс. тонн, выбросы от передвижных источников составили 48,6%. Минимальный объем выбросов зафиксирован в Марий Эл — 96,1 тыс. тонн, из которых 60,6% выбросы от передвижных источников.

Максимально сократили объем выбросов Самарская область — на 12,8%, в Оренбургской области — на 5,3%. Остальные регионы выбросы увеличили.

При этом отмечается, что доля населения ПФО, проживающего в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха, составила 0%.

Как сообщало ИА REGNUM, в башкирском Сибае более 8 месяцев продолжается процесс тления руды в карьере, сопровождающийся выбросами соединений серы. С 12 декабря 2018 года в городе введён режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).