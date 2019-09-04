Кострома, 4 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Костромская область участвует во всероссийской акции «Живи, лес», — сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Костромичи планируют посадить более 62 тысяч деревьев и кустарников в 13 районах. Например, в Вохомском районе планируется заложить кедровую аллею. Посадку сосновых планируют совместить с юбилейной датой местного школьного лесничества.

Молодые клены и липы появятся и в центральном парке села Боговарово. Новые аллеи посадят в Чухломском и Шарьинском районах, в городе Галич, а в Макарьеве саженцы лип, можжевельника и лиственницы будут теперь расти в детском саду «Солнышко».

Также в городах и селах проходят субботники и экологические десанты. Зеленые зоны очищают от мусора, на территории лесничеств под руководством работников лесного хозяйства школьники, студенты, общественники, чиновники будут высаживать новые деревья для восстановления лесного фонда Костромской области.