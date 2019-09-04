Вена, 4 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Поток мигрантов в Австрию снижается, однако число связанных с этим проблем на убыль не идет. Это следует из отчета, предоставленного министерством иностранных дел и интеграции Австрии 4 сентября. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Девятый по счету годовой отчет об интеграции содержит в себе данные о различных сферах жизни мигрантов: демографическую статистику, число прибывающих, ситуацию в областях образования и занятости, социальные проблемы.

Согласно отчету, доля населения Австрии миграционного происхождения составляет 23,3%. Число переезжающих в страну снижается: если в 2013 году их число составило 113 тыс. человек, то в 2018 — 35 тыс. Количество подаваемых заявлений на получение убежища тоже сократилось. В 2018 году их было подано 13 746, что на 44% меньше, чем годом ранее.

Связанные с миграцией проблемы остаются огромными, подчеркнул министр Александр Шалленберг. В 2018 году доля не имеющих работы мигрантов составила 30,7% — на 1,5% больше, чем в 2017 году. Одна из авторов доклада Гудрун Биффл убеждена, что для решения проблемы безработицы необходимо увеличить расходы на обучение мигрантов немецкому языку.

В 2017—2018 учебном году доля иностранных студентов в стране составила 15,5%. При этом 26% учащихся не использовали немецкий в качестве разговорного языка. В столице этот показатель составил даже 52%.

Читайте также: Назван лучший город для проживания по версии Economist Intelligence Unit

Как сообщало ИА REGNUM, в не предназначенном для публикации отчете 2018 года утверждалось, что политика интеграции в Австрии провалилась. Авторы того исследования пришли к выводу, что в стране сформировались параллельные, закрытые друг от друга этнические общества.

Читайте также: Доля жителей ФРГ миграционного происхождения превысила четверть