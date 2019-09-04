Ярославль, 25 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Рыбинск запустил на НПО «Сатурн» масштабный проект в сфере импортозамещения — производство корабельных газотурбинных двигателей. Об этом сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин на НПО «Сатурн»

В присутствии главы государства на заводе начали испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Путин из диспетчерской дал команду на технический пуск газотурбинного агрегата. Отмечается, что испытания проводятся в уникальном сборочном комплексе на предприятии.

Путин поблагодарил работников рыбинского предприятия и напомнил, что все началось в 2014 году, «когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию».

«Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину», — заявил президент.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин добавил, что в России открыта новая отрасль — газотурбинного двигателестроения. До этого все корабельные газотурбинные двигатели собирались только в украинском Николаеве. Рогозин подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки — фактически за 2,5 года с момента принятия решения.

«Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке», — отметил вице-премьер.

Рыбинское НПО «Сатурн» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, структура «Ростеха»). Специализируется на разработке, производстве и обслуживании газотурбинных двигателей, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Это единственное предприятие Ярославской области, входящее в перечень системообразующих организаций России.

В графике президента также запланирована встреча с врио губернатора Дмитрием Мироновым. В последний раз Путин посещал Ярославскую область в ноябре 2016 года. Тогда он открыл новый цех на предприятии «Автодизель».