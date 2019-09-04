Иерусалим, 4 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Правозащитники из Amnesty International обвинили израильский парламент в дискриминации законодателей-арабов. Об этом 4 августа сообщается в опубликованном отчете организации.

James Emery Кнессет

Документ увидел свет в преддверии выборов в Кнессет, запланированных на 17 сентября 2019 года. В предвыборной гонке участвует несколько арабских партий, которые претендуют на занятие 10−11 мест в 120-местном законодательном органе.

«Как правило, арабские представители в Кнессете ограничиваются в свободе выражения мнений, в связи с рядом соответствующих законов», — говорится в заявлении правозащитников.

Напомним, повторные парламентские выборы в Израиле связаны с тем, что ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, что и привело к назначению нового голосования.