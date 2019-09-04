Вашингтон, 4 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Для современной Варшавы «отмечание» даты 1 сентября 1939 года — не дань памяти, а политический спектакль, и президент США это, вероятно, понимает, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 4 сентября, комментируя «поздравление» Дональда Трампа Польше по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, на вопрос журналиста Vox, не хочет ли он сказать что-нибудь в адрес Польши в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, Дональд Трамп ответил так: «У меня есть отличное сообщение для Польши. Наш вице-президент Майк Пенс как раз должен туда прилететь. Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми».

«То, что Дональд Трамп «поздравил» Польшу с 80-летием вторжения гитлеровских войск, рассматриваемого в Европе как дата начала Второй мировой войны, — это только на первый взгляд выглядит как глупость. Возможно, конечно, что это просто оговорка. Но, думаю, это не оговорка, а если оговорка, то «по Фрейду».

Другими словами, Трамп понимает, что для современной Варшавы «отмечание» даты 1 сентября 1939 года — это не дань скорбной памяти, а политический спектакль. Спектакль работает, хотя с каждым годом всё с меньшей отдачей. Вот и президент США говорит: я всё понимаю, работайте дальше, отмечайте, но без меня, я от участия в этом представлении ничего не выиграю.

И действительно не выиграет. Для США реальное участие во Второй мировой войне началось не в 1939-м, а в 1941 году: против Японии — 7 декабря, против Германии — 10 декабря. А главное, что имеет значение для американцев в этом мире, — это они, американцы, их жизни и их интересы. Всё остальное — условное и производное», — отметил Михаил Демурин.