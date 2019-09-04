Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Переславля-Залесского выявила многочисленные нарушения в городском Доме культуры, который был капитально отремонтирован на средства областного бюджета в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Результаты плановой проверки Дома культуры были доложены депутатам городской думы, они приняли отчет к сведению и признали деятельность директора учреждения неудовлетворительной.

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В ходе проверки выяснилось, что некоторые кабинеты Дома культуры используются вовсе не для развития культуры и искусства. Там размещаются без договоров пользования помещениями советник главы администрации Переславля, Управление контрактной службы и Управление по военно-мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Переславля-Залесского. В то же время детям для дополнительного образования не хватает помещений. На открытии Дома культуры в марте 2018 года выступал губернатор Ярославской области и говорил о том, что теперь дети смогут заниматься в отремонтированных классах.

Также проверкой установлено, что администрация Переславля при наличии огромной кредиторской задолженности проводила авансовые платежи за работы по заказам Дома культуры — всего на сумму более 800 тысяч рублей. При этом одним из поставщиков, который получил авансовые платежи, было ИП Побежимова Д.В. Этот предприниматель, как выяснилось, связан с первым заместителем главы администрации Переславля-Залесского Виктором Толстиковым. Дарья Побежимова числится генеральным директором в ООО «Вист», единственным учредителем которого, в свою очередь, является Виктор Толстиков. По данным фактам, по информации источников ИА REGNUM, Переславская межрайонная прокуратура направила в администрацию запрос.

Техническое состояние капитально отремонтированного менее двух лет назад здания также вызывает множество вопросов.

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Уже год назад, после обрушения крыльца, ОБЭП начал проверку соответствия выполненных работ проекту реконструкции, была назначена судебная строительная экспертиза — она должна начаться в сентябре 2019 года.

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Проверка КСП выявила, что внутри помещения повышенная влажность, стены на лестничных проемах местами поражены грибком, на третьем этаже на стенах видны подтеки от воды, также в стенах имеются трещины, на фасаде над входной группой крошится штукатурка, на крыльце отбита керамическая плитка, наружные стены повреждены.

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При этом администрация не спешит требовать от подрядчика гарантийного ремонта.

«Cо слов и.о. директора МУК «Дом культуры» во втором квартале 2019 года она лично обращалась в отдел капитального строительства администрации по поводу технического состояния отдельных фрагментов здания, которые в настоящее время требуют ремонта. По факту устных обращений и.о. директора МУК «Дом культуры» не владеет информацией о действиях администрации Переславля-Залесского как заказчика выполнения работ по реконструкции Дома культуры,» — говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Переславля-Залесского.

Генеральным подрядчиком реконструкции Дома культуры в Переславле была строительная компания «Развитие» из Люберец.

«Безопасность всей жизнедеятельности в Доме культуры, независимо от того, кто там находится, должна быть обеспечена. Предлагается признать деятельность директора Дома культуры как лица, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, неудовлетворительной, а контроль учредителя — управления культуры, туризма, молодежи и спорта — за Домом культуры ненадлежащим,» — заявил председатель городской Думы Переславля Сергей Корниенко.

Это решение было принято большинством голосов депутатов. Материалы проверки переданы в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Дом культуры Переславля-Залесского с момента своего торжественного открытия уже не раз оказывался в центре скандалов. Так, ровно через месяц после открытия там обрушилось крыльцо. К счастью, тогда никто не пострадал. Несколько месяцев назад выяснилось, что учреждение дополнительного образования «Ювента» не может получить лицензию на образовательную деятельность в помещениях Дома культуры, так как пожарные нашли в здании нарушения.