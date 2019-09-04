Воронеж, 4 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудник одного из элитных воронежских ресторанов погиб, упав с восьмого этажа: по неосторожности он шагнул в шахту лифта. Трагедия произошла вечером 3 сентября Как сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области, ведомство взяло под контроль проведение проверки по факту гибели человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

«3 сентября на территории бизнес-центра «Сабуров» обнаружен труп 30-летнего сотрудника ресторана «15/86», располагающегося в здании бизнес-центра. Предположительной причиной его смерти явилось падение с высоты в шахту грузового подъёмника», — уточнили в прокуратуре.

По другим данным, погибший мужчина был поваром-стажёром в этом ресторане. Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на представителя ресторана, лифт, в шахту которого упал мужчина, — технический, предназначен для подъема продуктов с кухни, и не был введён в эксплуатацию.