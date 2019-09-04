Москва, 4 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Подозреваемый в наезде на вейкбордиста в акватории Москвы-реки задержан в Москве, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Падение на вейкборде

Инцидент произошёл вечером 1 сентября возле Живописной набережной подмосковного Красногорска.

По данным следствия, около 22:20 уроженец Москвы 1973 года рождения на маломерном судне «Фортуна» совершил наезд на мужчину, катавшегося на вейкборде в акватории Москвы-реки. Пострадавший скончался от полученных травм, а водитель катера скрылся с места трагедии.

Следствие возбудило уголовное дело по статье ч. 2 ст. 268 УК РФ («Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека»).

Подозреваемый задержан, следователи готовятся предъявить ему обвинение. После этого суд изберёт водителю катера меру пресечения.