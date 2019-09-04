Ереван, 4 сентября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Армении огласил решение, принятое в результате рассмотрения заявления ключевого обвиняемого по делу «1 марта», второго президента Армении Роберта Кочаряна, согласно которому одна из двух оспариваемых экс-президентом статьей Уголовно-процессуального кодекса, 35-я статья, признана не соответствующей Конституции и недействительной, а другая, 135-я статья, — соответствующей основному закону страны.

azatutyun.am Председатель КС Армении Грайр Товмасян

Председатель КС Грайр Товмасян также заявил, что два члена суда выразили особое мнение.

По словам адвоката Кочаряна Арама Вардеваняна, окончательно дать оценку решению КС Армении можно будет после публикации решения полностью. В то же время, по словам адвоката, арест, примененный в отношении второго президента несколько раз, нарушил его право на личную свободу. Если Конституционный суд констатирует, что нарушено право на личную свободу, то это означает, что арест не может быть правомерным.

По словам независимых юристов, КС по сути не внес ясности в дело Кочаряна и предстоит долгий спор, что именно вытекает из решения высокого суда.

Обвиняемый по делу «1 марта» в свержении конституционного строя Роберт Кочарян попросил КС проверить конституционность двух статей Уголовно-процессуального кодекса — об основаниях для применения меры пресечения и об обстоятельствах, исключающих производство уголовного дела или уголовное преследование, то есть, выяснить, могут ли эти две статьи, связанные с мерой пресечения и уголовным преследованием, быть применены в отношении президента страны. Адвокаты Кочаряна, по сути, утверждали, что обладающий неприкосновенностью президент за вытекающие из его полномочий действия не может подвергаться уголовному преследованию и тем более быть арестованным.