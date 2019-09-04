Дзержинск, Нижегородская область, 4 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Дзержинске на территории завода «ДОС ОАО Оргстекло» в неэксплуатируемом здании произошел пожар. Об этом сообщает управление МЧС по Нижегородской области.

Mchs.gov.ru Пожар

Информация о возгорании поступила на единый номер 112 в 13:31 мск, к 14:20 пожар был локализован на площади 100 кв метров. В результате пожара пострадали два человека. Подробности происшествия устанавливаются.

Все экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля на территории бывшего завода химоборудования в Дзержинске также произошел пожар. Сгорело здание на площади 2,4 тыс. кв метров. В результате пожара пострадавших не было.