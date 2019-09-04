Уфа, 4 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Более 200 тысяч рублей лишилась жительница Уфы поверив мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мошенничество

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка. По его словам, в системе произошла ошибка, поэтому ее сбережения, которые хранятся на банковской карте, могут стать легкой добычей мошенников. И для того, чтобы обезопасить свои накопления женщина должна выполнить несколько несложных операций в ближайшем банкомате.

Потерпевшая выполнила все рекомендации лже-сотрудника банка. После этого, с ее счета были исчезли все деньги — 219 тыс рублей.

В ходе проверки следователи выяснили, что потерпевшая подключила мобильный банк на чужой номер телефона, поэтому мошенникам не составило никакого труда завладеть деньгами. Деньги были перечислены в другой регион России.

Сейчас следователи устанавливают личность злоумышленника.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.