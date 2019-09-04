Москва, 4 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. С учётом возможного приобретения Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 эксперты опять принялись сравнивать их с американскими истребителями пятого поколения F-35. И сравнение идет не в пользу боевой машины из США. Об этомпишет газета «Аргументы и факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

Даже истребитель Су-35, который относится к машинам поколения 4++, практически по всем своим лётно-техническим характеристикам лучше, чем F-35. Он уступает американскому самолёту лишь по параметру малозаметности. Однако какую это будет играть роль в гипотетическом воздушном бою, если Су-35 всё равно видит F-35 на экране своего радара?

Что касается Су-57, то здесь превосходство выглядит более явным. Он превосходит F-35 по продолжительности полёта: 5,8 часа у Су-57 и только 2,36 часа у F-35. Российский истребитель имеет большую скорость. Она достигает 2600 километров в час. У американского истребителя она составляет до 1930 километров в час.

Продолжительность полёта и скорость кардинально влияют на радиус боевого действия самолёта. Таким образом, у F-35 радиус боевого действия гораздо меньше. Масса боевой нагрузки Су-57 составляет 10 тонн, а у американской машины — 9,1 тонны. Кроме того, у Су-57 есть и другие преимущества. Например, способность лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа.