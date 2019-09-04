Ереван, 4 сентября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Конституционный суд Армении признал 35-ю статью Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Армении недействительной. Решение огласил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, сообщает 4 сентября издание «Новости-Армения».

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Вместе с тем, суд признал конституционной ч. 2 ст. 135 УПК республики, по которой в отношении экс-президента Роберта Кочаряна допускается уголовное преследование. Таким образом, Конституционный суд поставил под вопрос правомочность ареста бывшего президента Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роберт Кочарян обратился в Конституционный суд с требованием выяснить, могут ли две статьи УПК Армении по уголовному преследованию и аресту применяться в отношении президента республики. Защита бывшего президента рассчитывает на то, что если Конституционный суд примет их аргументы, то уголовное преследование Кочаряна будет прекращено.

Отметим, 35-я статья УПК Армении регламентирует обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование.