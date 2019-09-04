Анкара, 4 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» 117 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецопераций, проводимых в августе 2019 года, об этом 4 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными в отношении ликвидированного противника, но также и в отношении взятых в плен или сдавшихся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды ведут борьбу с правительством страны за право создания собственной автономии.

Кровопролитные столкновения продолжаются уже 30 лет, за это время в боях погибли свыше 40 тыс. человек, включая мирных жителей.