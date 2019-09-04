Киев, 4 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании и поддержке молодежной организации «Пласт».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

Соответствующая информация обнародована аппаратом украинского парламента 4 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон был принят Верховной радой предыдущего созыва 30 мая 2019 года. Тогда за документ проголосовали 228 народных депутатов при 226 необходимых.

Формально «Пласт» является национальной скаутской организацией Украины, но по сути там воспитывают крайне радикально настроенную в политической смысле молодежь. Общеизвестно, что «пластунами» были практически все ключевые националисты прошлого, в частности, Степан Бандера и его ближайшие соратники.

Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод. Организация популярна исключительно на западе Украины и частично в Киеве.

Впрочем, неизвестно, что именно не устроило Зеленского — общественный или финансовый аспект закона. Предложения президента Украины к документу поступили в Раду, однако текст предложений в открытом доступе пока отсутствует.

По данным Верховной рады, в движение «Пласт» в настоящий момент входит порядка 8 тыс. человек.