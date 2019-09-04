Джакарта, 4 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Индонезия вернула несколько сотен контейнеров с мусором в страны их происхождения, начиная с июня месяца, сообщает Le Figaro.

Пластик

«Около 250 контейнеров, изъятых в стране этим летом, уже возвращены отправителям», — заявил Дени Сурджанторо, представитель индонезийской таможни, опрошенный журналистами.

Известно, что эти контейнеры отправлены обратно в США, Великобританию, Германию, Францию, Австралию и Гонконг.

В 2018 году решение Китая прекратить импорт пластиковых отходов вызвало хаос на мировом рынке вторичной переработки и вынудило развитые страны найти новые пункты назначения. С тех пор огромное количество отходов было переправлено в Юго-Восточную Азию, где возможности переработки ограничены, а отходы часто накапливаются на свалках, сжигаются вручную или попадают в море.

Напомним, по данным организации защиты окружающей среды WWF, ежегодно производится 300 млн тонн пластика, многие из которых попадают на свалки и загрязняют моря, угрожая дикой природе.