Ухань, Китай, 4 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Мужская сборная команда Нигерии нанесла поражение с разгромным счетом Южной Корее в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира (ЧМ) по баскетболу, проходящему в Китае.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Матчи группы В, в которую также входя сборные России и Аргентины, проходят в городе Ухань.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой южнокорейцев Ра Гун А, оформивший в игре дабл-дабл с 18 очками и 11 подборами. У их оппонентов лучшим игроком стал нападающий Майкл Эрик, который набрал 17 очков за игру.

Отметим, это первая победа для сборной Нигерии и третье подряд поражение для Южной Кореи в трех матчах группового этапа на ЧМ-2019, ранее обе сборные в первых двух матчах по разу уступили командам России и Аргентины.