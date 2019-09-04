Тюмень, 4 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Тюменской области ввёл 3 сентября 2019 года на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе процедуру наблюдения. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Максим Андриасов на официальном сайте АНПЗ.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Во избежание слухов он пояснил сотрудникам Антипинского НПЗ, как на них отразится процедура наблюдения. Во-первых, она снимает аресты со счетов, которые «никто не сможет заблокировать и повлиять на текущую деятельность предприятия».

Во-вторых, завод сможет продолжить производить и отгружать продукцию, вовремя платить заработную плату и выполнять другие социальные обязательства перед сотрудниками.

Также Максим Андриасов считает, что процедура наблюдения станет шагом к экономическому оздоровлению Антипинского НПЗ и выявит, наконец, реальную финансовую картину состояния предприятия.

По существу дело о банкротстве Антипинского НПЗ будет рассматриваться в декабре 2019 года.

Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ инициировано руководством предприятия по причине невозможности платить по кредитам. Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал соответствующий иск 20 мая 2019 года. Общая сумма долгов АНПЗ, заявленная в иске, составляет 346,4 млрд рублей.