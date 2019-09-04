Ереван, 4 сентября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении планируют провести оптимизацию кадров. Об этом 4 сентября заявил глава МЧС Феликс Цолкаян, сообщает издание «Новости-Армения».

Mes.am МЧС Армении

По его словам, есть недобросовестные сотрудники в низших, средних и верхних звеньях ведомства. «Если мы говорим об оптимизации, то в первую очередь она коснется людей этой категории», — сказал глава МЧС.

Он отметил, что самой большой ошибкой руководителей является прибытие на место пожара в белых сорочках. За счет оптимизации руководящего состава планируется увеличить численность в местах, где наблюдается дефицит кадров, добавил Цолкаян.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Армении отмечают День спасателя. Во время торжественной церемонии премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что правительство должно усилить социальную защиту сотрудников МЧС.

Читайте также: Пашинян пообещал уделять больше внимания социальной защищенности спасателей