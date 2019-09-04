Москва, 4 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую актрису театра и кино Нину Ургант. Текст поздравительной телеграммы был опубликован 4 сентября на сайте Кремля.

Instagram.com/urgantcom Нина Ургант

Глава России отметил, что мастерство актрисы и её преданность делу принесли ей искреннюю любовь зрителей. Он добавил, что многие фильмы и спектакли с её участием заслуженно считаются классикой российских театра и кино.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Она выпустилась из Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского в 1953 году, с 1954 по 1961 год работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, с 1962 года — в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Читайте также: Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле Марка Захарова

Зрители знают её по таким фильмам, как «Белорусский вокзал», «Шинель», «Красавец-мужчина», «Укротительница тигров» и другим. В 1960 году Нина Ургант получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1974 году — народной артистки РСФСР.