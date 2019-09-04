Абу-Даби, 4 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, должен сбросить 6 кг до боя с американцем Дастином Порье, сообщили 4 сентября представители команды Нурмагомедова.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Также он отметил, что спортсмену предстоит ещё 4 тренировки до поединка с американцем и на каждой из них он будет сгонять по 1,5 кг.

Отметим, официальная процедура взвешивания бойцов состоится 6 сентября и на ней вес обоих спортсменов должен быть не выше 70 кг.