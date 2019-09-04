Красногорск, 4 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Московской области убрали 82% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. На данный момент намолочено 329,2 тыс. тонн, сообщается 4 сентября на портале правительства региона.

Msh.mosreg.ru Уборка зерновых в Московской области

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, зерновые и зернобобовые культуры убрали на площади 119,4 тыс. га. Это меньше аналогичных показателей 2018 года, когда к началу сентября было убрано 353,8 тыс. тонн зерновых на площади 123 тыс. га.

«Намолочено 329,2 тысячи тонн при средней урожайности 27,6 центнера с гектара», — уточнил Андрей Разин.

По его словам, сокращение объемов урожая связано с неблагоприятными погодными условиями в первой половине лета 2019 года. Разин добавил, что после нормализации климатических показателей сбор урожая увеличился. В частности, убрано 95% площади озимой пшеницы, 98% площади озимой ржи, 2,8 га площади масличных культур, 6,5 тыс. тонн рапса.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Московской области на 25% увеличился сбор урожая овощных культур защищенного грунта в теплицах сельскохозяйственных организаций.