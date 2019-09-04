Рим, 4 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Итальянская автокомпания Pagani приступила к продажам лимитированной версии гиперкара Huayra Imola. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars.ru Huayra Imola

Сообщается, что в рамках спецмеропиятия новую модель получил первый покупатель. Первым владельцем гиперкара стал Олег Егоров, который является создателем и владельцем компании TopCar Design.

У нового авто оригинальный дизайн. Кузов машины выполнен из глянцевого углеволокна с ярко-оранжевыми линиями. Стоит отметить, что юбки авто имеют значительные отличия от других модификаций модели. Судя по всему дизайнеры были вдохновлены автомобилями из серии Zonda 760.

Предполагается, что под капотом новинки стоит 745-сильный V12 с турбонаддувом.

Напомним, гонщик Энди Уоллес из Великобритании смог набрать на гиперкаре Bugatti Chiron 304,773 миль в час (около 490,5 км/ч). Тем самым он установил новый мировой рекорд скорости.

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