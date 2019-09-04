Москва, 4 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Новая стадия развития началась в отношениях России и Китая, в том числе — в оборонной сфере. Об этом заявил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на встрече с замглавы Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Сергей Шойгу

Шойгу назвал Китай ключевым стратегическим партнером России в мире и напомнил, что дипломатическим отношениям двух столиц уже 70 лет. Благодаря усилиям руководителей обоих государств, отношения Москвы и Пекина вступают в новую стадию своего развития, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пять раз встречались в 2019 году. О доверительном характере отношений говорит положительная динамика в военном и военно-техническом сотрудничестве, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в ходе встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером предложил наращивать поставки в Китай российского газа. Он также отметил, что успешные результаты в отношениях стран достигнуты благодаря усилиям их высших руководителей.

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