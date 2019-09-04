Курск, 4 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Курской области в единый день голосования на 194 избирательных участках будет вестись видеонаблюдение. Как сообщила пресс-служба регионального избиркома, монтаж и настройка камер уже завершены.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

Программно-аппаратные комплексы установлены в помещениях 194 участковых избирательных комиссий, а также в помещениях всех трех территориальных избирательных комиссий. В зоне видеонаблюдения на избирательных участках будут ящики для голосования и комплексы обработки избирательных бюллетеней, места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней. В территориальных избирательных комиссиях камеры установлены в местах приёма протоколов УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания комиссий. Трансляция с камер будет вестись онлайн на портале «Наш выбор-2019».

Всего в Курской области 8 сентября пройдут 32 избирательные кампании: выборы губернатора, выборы депутата облдумы по округу №3, выборы депутата Курского городского собрания по округу №7, в Беловском, Горшеченском, Мантуровском районах — выборы глав районов, а также выборы представительных собраний в Беловском, Большесолдатском, Горшеченском, Дмитриевском, Конышевском, Курском, Мантуровском, Обоянском, Суджанском и Хомутовском районах. Всего будет распределено 239 мандатов. В день выборов будет работать 1131 избирательный участок.