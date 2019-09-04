Ярославль, 4 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчик не успел нанести на улицы дорожную разметку в срок по контракту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Красная площадь в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сумма контракта на разметку была увеличена почти в три раза — до 46,5 млн рублей. Власти объяснили это тем, что на ряде улиц разметка будет наносится не краской, а пластиком. Контракт с подмосковным ООО «Транспортная компания Восток Запад Транзит» был заключен еще в мае. Работы должны были быть завершены до 2 сентября.

Красная площадь в Ярославле

Однако 4 сентября разметка по-прежнему отсутствовала даже на ряде площадей. Например, нет ее на Красной площади, через которую проходят основные городские маршруты. Не нанесена разметка на площади Подвойского перед Московским вокзалом.

Площадь Подвойского в Ярославле

«Нам помешала непогода, дожди. Я понимаю, что это наши проблемы… В некоторых местах хотели изменить организацию дорожного движения. Остались такие мелочи, о которых нечего и говорить. В ближайшее время все завершим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM инженер компании-подрядчика «Транспортная компания Восток Запад Транзит» Павел Веренчук.

Стоит отметить, что ранее работы по нанесению разметки в Ярославле обычно проходили в мае, чтобы летом водители могли безопасно передвигаться по улицам. Отсутствие разметки в городе заметила инспекция ОНФ минувшим летом. Пользователи соцсетей публиковали фотографии разметки, нанесенной на ямы. В целом жители города отмечают, что работы шли весьма медленно, на ряде основных магистралей разметка появилась только во второй половине лета.