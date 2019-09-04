Киев, 4 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Нынешние события в Верховной раде Украины — это, если еще и не смерть парламентаризма, то уж точно паралич, заявил украинский политолог Владимир Горбач сегодня, 4 сентября, комментируя последние политические события.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Эксперт критически оценил последние голосования в Раде, подчеркнув, что ключевые политические решения партии «Слуга народа» проталкивают аргументами о том, что якобы так хочет большинство людей.

«Так было в Конституционном суде при рассмотрении вопроса законности досрочных парламентских выборов, так продолжается и в Верховной раде при изменениях уже самой Конституции… Так все будет и дальше, чтобы вы не сомневались. Принятие решений по принципу «подавляющего большинства» — это такой же операционный принцип, как и право сильного», — отмечает Горбач.

Он считает, что в итоге жители Украины сами себя делают жертвами обмана.

«Под чарами «Слуг народа» свобода граждан может быть потеряна, и эту потерю «господствующее большинство» осознает лишь тогда, когда уже будет слишком поздно», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада практически весь рабочий день посвятила рассмотрению изменений в Конституции, которые в парламент внес президент Зеленский. Парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности и отправили на рассмотрение Конституционного суда многочисленные инициативы главы государства. Если КС подтвердит законность инициатив Зеленского, парламент сможет утвердить их, в случае если законопроекты поддержат 300 и более депутатов.