Минск, 4 сентября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Проблемы реализации плана на пятилетку в контексте отношений с Россией обсуждают 4 сентября в Минске участники совещания, созванногоАлександром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президентская пресс-служба не анонсировала мероприятие и воздерживается от публикации даже краткой информации об обсуждаемых вопросах. Среди них — возможность выполнения официального прогноза, утверждённого Александром Лукашенко на 2019 год и на текущую пятилетку.

Минск рассчитывал на выплаты Россией «компенсации» за так называемый большой налоговой манёвр в нефтяной сфере, однако не добился желаемого. В целом Москва сократила экономическую поддержку формально союзной республики, развернувшейся на Запад, и это также обсуждается сегодня в Минске на уровне высшего руководства Белоруссии.