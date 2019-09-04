Киев, 4 сентября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Предложение «Нафтогаза» о покупке газа по предоплате может быть крайне невыгодным для населения Украины, заявил экономист Виктор Скаршевский 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

По его словам, цены на газ в Европе, к которым привязаны и украинские тарифы, снизились до 10-летних минимумов, а к зиме могут упасть ещё на 15−20%. Таким образом, если украинские потребители купят газ на зиму по нынешним ценам, а к зиме цены ещё сильнее упадут, то жители Украины не сэкономят, а наоборот, переплатят за газ:

«Если цены на газ в отопительный сезон снизятся, то украинские граждане не сэкономят 25% на платёжках, а переплатят 30−40%. Как будет на самом деле, не знает никто», — рассказал эксперт.

Скаршевский отметил, что граждан Украины не должны втягивать в «биржевые игры», а для этого нужно пересмотреть подход к тарифообразованию.

«Отвязать тарифы от импортного паритета и привязать к газу украинской добычи, который существенно дешевле импортного… для обеспечения всех потребностей украинских граждан», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Нафтогаз» предложила жителям Украины купить газ на зиму по летней цене. Таким образом, потребители смогут сэкономить, если зимой цены на газ поднимутся.

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