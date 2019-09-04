Канберра, 4 сентября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Исследование австралийской туристической платформы обнаружило, что большинство женщин готово отказаться от секса ради путешествий. Об этом 4 сентября сообщает News.com.au.

Девушка на пляже

Австралийская туристическая платформа Agoda.com задала посетителям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Большинство опрошенных — 57% — предпочли путешествия любым другим радостям жизни.

25% заявили, что им больше всего удовольствия доставляет секс, семь процентов высказались за физические упражнения, шесть процентов выбрали вечеринки.

Оказалось, что женщины охотно выбрали бы путешествия вместо секса. Положительно к такой альтернативе отнеслось 69% женской аудитории. Мужчины выбирали такой вариант лишь в 45% случаев.

Это исследование не уникально: в октябре прошлого года туристическая компания Contiki обнаружила, что большая часть молодёжи (18−35 лет) выбирает не секс, а путешествия. В процессе опроса был молодые люди отвечали на вопрос: «От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это означало, что вы сможете бесплатно кататься по миру?»