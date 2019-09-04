Москва, 4 сентября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Японская автокомпания Isuzu готова организовать производство пикапов в России. Об этом 4 сентября сообщает газета «Ведомости».

Vauxford Пикап Isuzu D-Max

В своём интервью газете генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье заявил, что компания после 2023 года будет готова производить свои пикапы на территории России. Причём они будут производится как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

Сообщается, что к этому времени реализация пикапов Isuzu в РФ может увеличится до 2−3 тыс. машин в год.

Напомним, что в 2019 году компания Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров. Они появились в Центральном федеральном округе, Сибири и Дальнем Востоке. На данный момент в РФ насчитывается 85 официальных точек продаж Isuzu.

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