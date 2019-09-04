Лос-Анджелес, США, 4 сентября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Том Холланд, отвечая на вопросы фанатов в соцсетях в рамках мероприятия, организованного журналом GQ, заявил: он хочет, чтобы в фильмах Marvel одновременно появились Майкл Моралес и Питер Паркер. Видео было опубликовано 3 сентября на YouTube-канале издания.

Том Холланд

Один из фанатов просил Холланда о том, могут ли Питер Паркер и Майкл Моралес существовать в одной вселенной. Холланд отметил: он надеется на то, что Питер Паркер не погибнет.

Том Холланд «Хм, и я не хочу умирать, потому что я очень люблю играть Питера Паркера, так что это будет немного обломно»

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Напомним, в комикс-вселенной Marvel чернокожий подросток Майкл Моралес становится новым Человеком-пауком после того, как Питер Паркер погибает. Впервые этот персонаж появился в комиксах в сентябре 2011 года. Впоследствии выяснилось, что Паркер жив и оба героя объединились для борьбы со злом.