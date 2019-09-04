Москва, 4 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В Германии заявили о том, что не обладают информацией об авиационном ударе, совершённом американскими силами в Идлибе, и это наглядно демонстрирует двойные стандарты Берлина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США над Сирией

«Как нет исчерпывающей информации, а что нужно для того, чтобы она была? Я такой, может быть, слишком яркий приведу пример или параллель, но всё же: когда предпринимались меры в связи с некими событиями в Солсбери, у которых нет никаких подтверждений», — заявила Захарова.

«Нам говорили, что есть исчерпывающие данные, которых никто не видел. Когда весь мир видел — а все СМИ передали о том, что по Идлибу США нанесли авиаудар, и США сами об этом сказали, — правительство ФРГ говорит, что исчерпывающей информации нет», — отметила она.Дипломат подчеркнула, что ФРГ как участник ведомой США международной коалиции могут запросить у своих союзников соответствующие сведения.

«Можно воспользоваться механизмами НАТО. И по линии Евросоюза можно было уточнить, что там произошло. Мы же знаем о партнёрских отношениях между Вашингтоном и Брюсселем», — добавила Захарова.Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что США нанесли 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб, который привёл к многочисленным жертвам и разрушениям. США совершили атаку в нарушение ранее достигнутых договоренностей и даже не уведомили Россию и Турцию о планируемом ударе.