Рим, 4 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В новом составе правительства Италии не будет «тех, кто хотел разрушить ЕС», заявил в среду, 4 сентября, спикер Европарламента Давид Сассоли, передает Mediaset.

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И ЕС и США заинтересованы в том, чтобы у Италии было правительство, свободное от сторонников национальных суверенитетов, это правительство вернет Италию в число ключевых игроков в ЕС, считает Сассоли.

В новом составе правительства Италии место «Лиги» Маттео Сальвини, партии с ориентацией на традиционные ценности и национальный суверенитет, займут либералы, по всем вопрос занимающие пробрюссельскую позицию.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.