«Слуга народа» может подать в Раду проект закона о легализации марихуаны
Киев, 4 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Министр охраны здоровья Украины Зоряна Скалецкая не исключает легализацию лекарств, содержащих канобиоиды. Соответствующее заявление Скалецкая сделала 4 сентября на брифинге в Киеве.
По её словам, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может изменить своё отношение к легализации медицинского каннабиса.
Она не исключает, что фракция «Слуга народа» внесет на рассмотрение парламента свей проект закона о легализации медицинского каннабиса
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2019 года в Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. По словам бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, на заседании правительства министр внутренних дел Аваков заблокировал рассмотрение проекта постановления о легализации медицинского каннабиса. Она сообщила, что легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс.