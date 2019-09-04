Канск, Красноярский край, 4 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Канском педколледже в Красноярском крае торжественно открыли памятник студентам и педагогам — участникам войн, защитникам Родины. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования, на мероприятие пригласили детей выпускников колледжа, ветеранов Великой Отечественной войны.

Krskstate.ru Памятник педагогам времён Великой Отечественной войны в Канске

В минобразовании уточнили, что скульптуру устремлённого в небо журавля выполнил красноярский художник Андрей Мурзин. Журавль символизирует солдат, которые не вернулись с полей сражений, и отсылает к известной песне Марка Бернеса. Памятник имеет подсветку и музыкальное сопровождение песней «Журавли».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Дорнодском аймаке Монголии открыли памятник воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.

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