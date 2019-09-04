Москва, 4 сентября, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Опасения по поводу снижения спроса на фоне ослабления мировой экономики вновь отказали серьезное давление на нефтяной рынок. В этой связи нефтяные котировки за 3 сентября снизились почти на 2,8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Но утром 4 сентября почти полностью отыграли снижение. Подобные колебательные движения характерны спекулятивной активностью, не имеющую ничего общего с активностью крупных инвесторов на товарно-сырьевом рынке.

«Страны ОПЕК 12 сентября должны будут провести министерское заседание, где будет решаться вопрос о глобальной стабилизации нефтяного рынка. Необходимо будет пересмотреть квоты по сокращению добычи нефти и добавить еще 1 млн баррелей к общей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки», — отметил эксперт.

Общее производство ОПЕК в августе оценивалось в 29,61 млн баррелей в день, причем Саудовская Аравия, Нигерия и Ирак увеличили добычу августе. Россия — крупнейший не входящий в ОПЕК член, подписавший соглашение о сокращении добычи, — также увеличила добычу в августе, но с тех пор заявила, что будет придерживаться согласованных сокращений в сентябре.

«4 и 5 сентября возможен рост волатильности на нефтяном рынке, поскольку будет публикация данных по запасам сырой нефти от энергетических ведомств США. Учитывая, что прогнозируется слабое сокращение недельных запасов нефти, то рынок вновь может отыграть движение вниз. Цены на нефть марки Brent могут снизиться до $57,20, цена WTI — $52,87 за баррель», — считает Егоров.

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