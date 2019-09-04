Вашингтон, 4 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Если США будут растрачивать свой политический и экономический капитал на распри с европейскими странами вокруг «Северного потока» и на продвижение сжиженного газа, это пойдет России только на пользу, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 4 сентября, комментируя публикацию Foreign Policy о возможной «ссоре» Вашингтона с Берлином.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Как сообщалось ранее, по мнению обозревателей американского издания, введение санкций против проекта российского газопровода может окончательно испортить отношения США и Германии. Из-за санкций и других политических решений США доверие граждан Германии к Вашингтону уже подорвано, менее 20% жителей страны считают США надежным партнером, отмечает издание.

«Журнал Foreign Policy прав: введение санкций против «Северного потока — 2» действительно приведёт к тому, что США ещё сильнее испортят отношения с Германией. Я бы не стал говорить о том, что они будут испорчены «окончательно», но немцы, как и другие европейцы, ещё более вразумятся, а это пойдёт на пользу и европейской политике, и интересам России.

Американские конгрессмены не зря выступают за ужесточение политики США в отношении России: они чувствуют угрозу даже от сегодняшнего пока ещё слабого роста наших реальных возможностей в мировых делах. Пока у нас пиар вокруг внешнеполитических дел опережает реальные успехи. Я бы предпочёл, чтобы было наоборот, но требования сегодняшнего мира масс-медиа превалируют над государственной мудростью. Тем не менее возможности России расширяются, это факт, и именно в этом я вижу ключ к парированию американских выпадов: не надо ни на чём зацикливаться. В том числе — и на «Северном потоке — 2». В том числе — и на отношениях с США.

Отсрочить строительство «Северного потока — 2» Вашингтон сможет, а вот сорвать — нет. Долгосрочной конкуренции с нашим газом американский сжиженный газ не выдержит. Это, как говорится, «медицинский факт».

Одним словом, пусть Вашингтон растрачивает свой политический капитал на распри с авторитетными европейцами по «Северному потоку — 2». Пусть тратит свой экономический ресурс на субсидирование продвижения в Европу американского сжиженного газа (без субсидий его неконкурентоспособность станет очевидна очень быстро). И пусть сильнее завязывается на вытягивание Украины из её нынешней политической и социально-экономической ямы. Всё это нам на пользу. Только помогать США ни в чём, особенно в украинских делах, не надо», — отметил Михаил Демурин.