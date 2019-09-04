Москва, 4 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о необходимости кардинальной смены системы муниципальных выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«После выборов нужно кардинально менять всю систему выборов муниципальных образований», — сказала Памфилова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Она отметила, что «80% всего времени и сил ушло именно на эти «пинки», предотвращение безобразия и оздоровления ситуации именно на муниципальных выборах (в Санкт-Петербурге), к которым мы практически не имеем никакого отношения и не должны иметь».

В России 8 сентября состоится единый день голосования, в этот день будут проходить выборы в выборные органы и на выборные должности различных уровней, в частности, пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы глав 19 субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.