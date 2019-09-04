Иркутск, 4 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Иркутские законодатели весьма обеспокоены непрекращающимися дождями, из-за которых переполненными оказались карты-накопители с ядовитыми отходами бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), расположенные в непосредственный близости от Байкала. Свои опасения парламентарии изложили в письмах, направленных в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, говорится в официальном сообщении, опубликованном сегодня, 4 сентября, на официальном сайте Иркутского законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«В связи с происходящими природными ЧС особую тревогу вызывает состояние карт-накопителей отходов БЦБК. Из-за обильных дождей они практически переполнены. Все прекрасно понимают, какого масштаба бедствие может случиться при их повреждении. В этом вопросе время не на нашей стороне. Нужно действовать немедленно», — заявил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

По его словам, несмотря на поручение президента страны, данное четыре года назад, сейчас работы по ликвидации отходов бывшего предприятия не ведутся, хотя на них выделяются средства из областного и федерального бюджетов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экологи и общественники полагают, что над Байкалом нависла реальная экологическая катастрофа. Речь идет о хранящихся возле Байкала 6,2 млн кубометров опасных веществ бывшего БЦБК, расположенного в Байкальске Иркутской области.

Дело в том, что в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье не прекращаются дожди, и мощный селевой поток вполне может смыть ядовитые отходы в самый большой резервуар пресной воды на Земле. Между тем срок разработки проекта рекультивации этих отходов стоимостью почти шесть миллиардов рублей истёк 30 июня 2019 года, а эффективного способа их утилизации так и не найдено.

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