Уфа, 4 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Готовить еду для дошколят и школьников Башкирии будет один оператор детского питания. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«В 129 школах и в 228 детских садах Уфы в эти дни начал работать единый муниципальный оператор по питанию. Мы сделали это, поскольку родителям раньше очень не нравилось, как кормят их детей», — сообщил Радий Хабиров.

По его словам, теперь станет возможным введение единого стандарта качества и стиля. Кроме этого, отпадут все вопросы по ценообразованию, и можно будет разработать разные варианты рационов.

По словам врио главы Башкирии, все расчеты за школьное питание теперь будут проходить через Карту школьника.

«За первые два учебных дня уже почти 20 тысяч учеников рассчитались за еду этой картой», — написал он в своей сообщении.