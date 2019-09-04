Обнинск, Калужская область, 4 сентября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области судебные приставы наложили арест на предприятие, которое занимается производством электротехнической продукции и электромонтажными работами, за долги в 48,5 млн рублей, сообщила 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы арестовали имущество предприятия-должника

Данное предприятие является должником по зарплате работникам, налогам и госпошлинам. В акт описи и ареста судебными приставами были занесены офисная мебель и техника, станки и оборудование, легковые и грузовые автомобили.

«В случае, если руководство организации в ближайшее время не исполнит требования исполнительных документов, арестованное имущество будет реализовано на аукционе, а вырученные средства пойдут в первую очередь на погашение задолженностей по заработной плате», — сказала Любовь Скакун.