Ярославль, 4 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области назначена Ольга Чужанова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Ольга Чужанова сменила на этом посту Елену Скоробогатову, уволившуюся после скандала с арестом бывшего и действующего заместителей директора департамента, обвиненных в получении взяток. Также большой резонанс вызвала история с захватом домов новыми управляющими компаниями в Переславле.

Ранее источники ИА REGNUM рассказали об увольнении Скоробогатовой, сейчас эта информация подтвердилась официально. Бывший директор департамента, как и ее арестованные замы, работала в госжилинспекции Московской области.

В отличии от них Ольга Чужанова — жительница Ярославля. Она окончила юридический факультет ЯрГУ им. Демидова, в системе жилищного надзора работает с 2006 года. Прошла путь от старшего юрисконсульта до первого заместителя директора департамента. Станет ли она полноценным руководителем госоргана, к работе которого в последнее время высказывалось немало претензий, или же руководство области опять найдет директора из другого региона, пока неизвестно.