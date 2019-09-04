В ярославском госжилнадзоре новый руководитель
Ярославль, 4 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области назначена Ольга Чужанова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ольга Чужанова сменила на этом посту Елену Скоробогатову, уволившуюся после скандала с арестом бывшего и действующего заместителей директора департамента, обвиненных в получении взяток. Также большой резонанс вызвала история с захватом домов новыми управляющими компаниями в Переславле.
Ранее источники ИА REGNUM рассказали об увольнении Скоробогатовой, сейчас эта информация подтвердилась официально. Бывший директор департамента, как и ее арестованные замы, работала в госжилинспекции Московской области.
В отличии от них Ольга Чужанова — жительница Ярославля. Она окончила юридический факультет ЯрГУ им. Демидова, в системе жилищного надзора работает с 2006 года. Прошла путь от старшего юрисконсульта до первого заместителя директора департамента. Станет ли она полноценным руководителем госоргана, к работе которого в последнее время высказывалось немало претензий, или же руководство области опять найдет директора из другого региона, пока неизвестно.